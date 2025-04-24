Ефимов: жители 49 домов завершили оформление документов на квартиры по реновации

В первом квартале текущего года все жители 49 старых домов полностью завершили оформление договоров на квартиры по программе реновации, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что в январе оформлять документы закончили горожане из 16 старых домов, в феврале — из 19. В марте завершили оформление документов москвичи, проживавшие в 14 старых зданиях.

«В первом квартале текущего года оформление документов на равнозначные квартиры по программе реновации завершили москвичи из 49 старых домов, при этом 31 здание уже полностью освобождено, жители остальных 18 еще находятся в процессе переезда. Всего в этих расселяемых домах проживали около 8,2 тыс. человек», — сказал вице-мэр.

Чаще всего предложенные квартиры просторнее расселяемых за счет больших по площади коридоров и кухонь, а сами дома строятся с учетом принципов безбарьерной среды.

«Больше всего домов, в которых жители завершили оформление документов в первом квартале, находится на востоке столицы — здесь их 14. В них проживали 2,4 тыс. горожан. В ЮВАО заключили договоры все москвичи из девяти расселяемых зданий — более 1,6 тыс. человек, на северо-востоке — из пяти пятиэтажек и двух четырехэтажных домов, в которых жили почти 1,2 тыс. участников программы реновации», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Помимо этого, в рамках программы реновации жители могут воспользоваться услугами суперсервиса «Переезд по программе реновации».

«Одна из самых востребованных услуг в рамках суперсервиса — это помощь в переезде. Город бесплатно предоставляет жителям грузчиков и автомобиль, чтобы перевезти вещи из старой квартиры в новую. А застройщики и генеральные подрядчики благодаря сервису могут контролировать качество построенных жилых комплексов, сроки устранения дефектов в новых квартирах, также отслеживать изменения на объектах», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в Тимирязевском районе.