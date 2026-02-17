Ефимов: жители 200 домов оформили документы на квартиры по реновации в 2025 году

В течение 2025 года все без исключения москвичи, проживавшие в 209 домах, включенных в программу реновации, смогли подписать договоры на получение современного жилья в новостройках. Наибольший прирост количества зданий, где все горожане завершили процесс оформления документов, был отмечен в последние три месяца года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За 2025 год оформление документов на квартиры по программе реновации завершили все жители 209 старых домов в 59 районах столицы. Всего в них проживало свыше 35,7 тыс. москвичей. В первом и втором кварталах 2025-го число расселяемых зданий, в которых 100% участников программы заключили договоры на новые квартиры, было почти одинаковым — 50 и 55 домов соответственно. В период с июля по сентябрь количество таких зданий выросло на 41, а с октября по декабрь — еще на 63», — отметил Ефимов.

Он добавил, что все жители этих домов получили квартиры в современных новостройках.

При возведении домов по реновации особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды. Первые этажи зданий отданы под коммерческие и социальные объекты: здесь могут открываться аптеки, магазины, пункты выдачи интернет-заказов и прочие сервисы, а также размещаться городские учреждения. Территории вокруг новых построек благоустраиваются с установкой детских и спортивных площадок, а также обустройством мест для спокойного отдыха.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, на востоке столицы договоры на новое жилье заключили 100% горожан, проживавших ранее в 67 старых домах — это более 11,4 тыс. человек. На юго-востоке квартиры получили все жители 27 расселяемых домов — почти 5,1 тыс. человек, а на севере — свыше 4,5 тыс. участников программы из 21 такого здания.

«В целом более 95% этих домов уже полностью освобождены, из остальных жильцы еще переезжают», — добавила Соловьева.

То, насколько быстро горожане соглашаются на переезд и подписывают документы на равнозначные квартиры, напрямую влияет на динамику обновления городской среды. Активное участие жителей позволяет оперативно высвобождать площадки под строительство как новых жилых комплексов, так и необходимых объектов инфраструктуры.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что программу реновации в Москве выполнили уже больше чем на четверть.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».