Ефимов: жители 18 старых домов переселяются по реновации в Южном Тушине

В районе Южное Тушино на северо-западе Москвы переселение в рамках реновации затронуло жителей 18 зданий старого фонда. Все эти люди получают новые квартиры, где уже выполнена улучшенная чистовая отделка, сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.

«С начала реализации программы реновации в районе Южное Тушино Северо-Западного административного округа под заселение жителям передали пять новостроек, рассчитанных на 1,2 тыс. квартир. Новые квартиры в них получили жители 18 домов. После расселения старые дома демонтируют. На освобожденных участках затем возведут новое жилье с сопутствующей инфраструктурой. Всего по программе реновации в Южном Тушине планируется расселить 111 старых домов, что позволит получить новое жилье ориентировочно 18,3 тыс. москвичей», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

В Градостроительном комплексе Москвы добавили, что снос домов по реновации ведется с применением метода «умный снос»: строение разбирают поэтапно, а мусор со стройки разделяют по категориям и отправляют на вторичную переработку.

В столичном Департаменте градостроительной политики уточнили, что процесс переселения в Южном Тушине стартовал в 2022 году. За прошедшее время город уже снес шесть освобожденных старых зданий. Их бывшие обитатели переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой. На месте снесенных домов сейчас формируются участки для возведения нового жилья. В проектах предусмотрено строительство новостроек с благоустроенными придомовыми территориями. Часть квартир специально приспособят для людей с ограниченными возможностями. Чтобы москвичам было еще удобнее переселяться по реновации, город предоставляет грузчиков и машину бесплатно.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал (https://www.sobyanin.ru/kak-renovatsiya-sozdaet-novye-mesta-prilozheniya-truda), как благодаря реновации появляются новые места приложения труда.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал (https://www.mos.ru/mayor/themes/10079050/) удвоить темпы реализации программы.

