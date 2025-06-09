Ефимов: жители 109 домов в САО переселяются в новостройки по реновации

В Северном административном округе Москвы с момента старта программы реновации было расселено 109 старых домов. Их жители либо уже переехали в новые квартиры, либо находятся в процессе переселения, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной̆ политики и строительства Владимир Ефимов.

«Первые участники программы реновации в Северном административном округе начали переезжать в новостройки на Бескудниковском бульваре в 2018 году. Сегодня количество переданных под заселение жилых комплексов достигло 52, а расселение в округе затронуло 109 старых домов. Сейчас в новые квартиры переехали или еще переселяются свыше 24,7 тыс. москвичей. Всего по программе реновации в САО предстоит расселить 515 домов», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего новые квартиры в округе получат порядка 109 тыс. жителей.

Снос домов и новые ЖК

Освобожденные по программе дома сносят, а на их месте строят современные жилые комплексы с развитой инфраструктурой и благоустроенными дворами. Особое внимание уделяется озеленению, обустройству детских и спортивных площадок, а также созданию комфортных зон отдыха.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, из 109 домов, попавших под реновацию, 66 уже полностью освобождены и снесены. Эти здания располагались в восьми районах САО. В Бескудниковском районе новое жилье получили бывшие жители 22 демонтированных домов, в Дмитровском — 15. Еще 11 зданий снесли в районе Западное Дегунино.

«Жители всех демонтированных зданий уже отпраздновали новоселье в современных домах по стандартам программы реновации. Для переехавших москвичей город бесплатно предоставлял грузчиков и автомобиль в рамках сервиса „Помощь в переезде“. Оставить заявку можно как на портале mos.ru, так и в центрах информирования по переселению», — рассказал Овчинский.

Готовые современные квартиры для москвичей

Участникам программы реновации предлагают равноценные квартиры, которые зачастую просторнее старых благодаря увеличенной площади кухонь и коридоров. Жилье сдается с улучшенной отделкой, установленной сантехникой и светильниками — заселяться можно сразу после оформления документов.

Как отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в снесенных домах на севере Москвы ранее проживали около 15,5 тыс. человек. В Бескудниковском районе новое жилье получили примерно 6,2 тыс. москвичей из 22 пятиэтажек, в Дмитровском — более 2,6 тыс. жителей 15 таких зданий.

«В районе Западное Дегунино ключи от комфортного жилья получили почти 2,7 тыс. человек из 11 демонтированных домов. Тем, кому только предстоит заключить договоры на новое жилье, оформить документы помогают сотрудники центров информирования, которые работают на первых этажах заселяемых новостроек», — пояснила Соловьева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что в программу реновации вошла 131 новая площадка под возведение домов.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».