Ефимов: жители 100 домов на севере столицы оформили договоры на жилье по реновации

С момента старта программы реновации в САО договоры на равнозначные квартиры заключили все жители 100 ветхих домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Переселение по реновации в Северном административном округе стартовало в 2018 году. С тех пор договоры на равнозначные квартиры на севере столицы заключили все жители 100 старых домов — это свыше 22,7 тыс. человек. Из них в прошлом году документы оформили москвичи из 21 такого здания. Всего по программе реновации в САО предстоит переселить в новые квартиры около 109 тыс. горожан из 515 домов старого жилого фонда», — поделился вице-мэр Ефимов.

Программа реновации реализуется по принципу волнового переселения. Сначала старые дома полностью расселяют и сносят, а на их месте появляются новостройки с сопутствующей инфраструктурой.

«Больше всего домов, в которых 100% участников программы реновации получили новое жилье, расположено в Бескудниковском районе — 27. На втором месте по этому показателю Головинский район, где таких адресов теперь 18, а на третьем — Дмитровский, в котором оформление документов завершили все жители 16 домов. Заключать договоры на комфортные квартиры москвичам помогают сотрудники Департамента городского имущества. Пока идет переселение, они работают в центрах информирования, расположенных на первых этажах новостроек», — прокомментировала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в новое жилье по реновации переедут более 250 жителей Можайского района.