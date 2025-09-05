Ефимов: жители 100 домов на юге Москвы переехали или переселяются по реновации

В Южном административном округе Москвы в программу реновации входит 378 домов, признанных ветхим жилым фондом. На данный момент процесс расселения коснулся 100 из этих зданий, сообщил заммэра столицы по вопросам строительства и градостроительной политики Владимир Ефимов.

«Первый дом по программе реновации начали расселять на юге столицы в 2018 году. Сейчас переселяются или уже завершили переезд жители 100 старых домов. Из них 28 зданий — в районе Царицыно, 19 — в Нагорном, а 11 — в Даниловском. В новые квартиры переехали или находятся в процессе переселения свыше шести тысяч семей», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего в ЮАО в рамках программы реновации планируется расселить 378 домов, что позволит получить новое жилье свыше 28,5 тыс. семей.

Новые жилые корпуса

После завершения отселения жителей старые дома в соответствии с программой идут под снос. На освободившихся площадках ведется строительство современных жилых комплексов, которые включают всю необходимую инфраструктуру и облагораживание прилегающих территорий.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в 10 районах Южного округа москвичам для заселения было передано 35 новых жилых корпусов. Суммарная площадь квартир в этих зданиях превышает 420 тыс. кв. м. Наибольшее количество новостроек введено в районе Царицыно — 12. В Нагатинском Затоне жилье передано в 5 домах, а в Нагорном и Даниловском — в 4.

«Первые этажи новостроек нежилые. Там открываются объекты социально-бытового назначения: аптеки, магазины, досуговые центры для детей и многое другое. На сегодня в ЮАО на первых этажах уже функционируют более 90 таких предприятий», — рассказал Овчинский.

Городские власти предоставили гражданам из расселяемых домов равноценные квартиры в тех же районах, где они жили прежде.

Просторные планировки квартир

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева пояснила, что в районе Царицыно, где для участников программы реновации уже подготовлено 12 новостроек, комфортные новые квартиры получили или находятся в процессе переезда около 2,5 тыс. семей из 28 домов. В Нагорном районе число таких семей из 19 старых зданий составляет 1,1 тыс., в Нагатинском Затоне — 800 семей из 9 домов, а в Даниловском — примерно 600 семей из 11 домов.

«Новые квартиры, в которые переселяются горожане по программе реновации, как правило, просторнее за счет продуманной планировки, широких коридоров и больших кухонь», — сказала Соловьева.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал о том, как реновация меняет городские районы.

Подробнее о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Дополнительная информация о домах и квартирах доступна по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».