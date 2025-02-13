Ефимов: жилые дома для целей программы реновации возведут в ЮАО по программе КРТ

На юге Москвы, в районе Москворечье-Сабурово, неэффективно используемый участок площадью 1,39 га будет реорганизован в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект решения опубликован на сайте правительства Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Москворечье-Сабурово по программе комплексного развития территорий реорганизуют участок площадью 1,39 га. Вместо устаревших объектов здесь возведут жилье для целей программы реновации и иных нужд города. На первых этажах новостроек будут работать магазины, кафе, рестораны и другие предприятия малого бизнеса. В результате будет создано почти 170 рабочих мест. Вложения в развитие площадки оцениваются в 7,1 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 65,5 млн рублей», — отметил Ефимов.

Участок располагается по адресу: Каширское шоссе, вл. 76А. В шаговой доступности находятся станция МЦД-2 «Москворечье», а также МСД.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в рамках проекта планируется построить 45,9 ты.с кв. м жилья.

«Придомовую территорию в новом жилом квартале благоустроят и озеленят, на ней разместят детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха. В итоге здесь появится сбалансированное городское пространство», — сказал Гаман.

Комплексная застройка позволяет создавать в столице современные кварталы с комфортной городской средой.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, суммарная площадь квартир в квартале по реновации будет составлять порядка 30 тыс. кв. м. Ожидается, что новые квартиры получат около 1 тыс. москвичей.

«Квартиры передадут под заселение с готовой улучшенной отделкой. Там установят сантехнику, оборудуют освещение, поклеят обои и уложат ламинат или плитку. Это позволит москвичам сразу переехать в новое жилье, не тратя время на дополнительный ремонт», — рассказал Овчинский.

По программе КРТ в Москве создают многофункциональные городские кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в городе 302 проекта комплексного развития территории суммарной площадью свыше 4,2 тыс. га находятся на разных стадиях реализации. Проекты прорабатывают в соответствии с поручением Сергея Собянина.