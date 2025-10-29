Ефимов: жилой квартал с образовательным комплексом построят по проекту КРТ в ЗАО

В столичном районе Очаково-Матвеевское пройдет реорганизация участка по программе комплексного развития территории (КРТ), сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект данного решения был опубликован на портале mos.ru. Участок находится по адресу: ул. Озерная, вл. 42–46. Рядом расположена станция «Озерная» Солнцевской линии метро.

«Город проработал проект комплексного развития территории, предусматривающий реорганизацию участка площадью 4,26 га на ул. Озерной. В течение пяти лет здесь планируется сформировать полноценный жилой квартал с образовательным комплексом на 750 мест. Общая площадь недвижимости составит около 106 тыс. кв. м. Прилегающую территорию благоустроят, озеленят и обеспечат локальной улично-дорожной сетью. В результате реализации проекта создадут 400 рабочих мест», — поделился вице-мэр.

Также министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал более подробно о развитии данного участка.

«Площадь квартир в новых домах составит 53,5 тысячи квадратных метров. В шаговой доступности от новостроек появится образовательный комплекс для 500 учеников и 250 воспитанников площадью 20 тысяч квадратных метров. К услугам новоселов также будут расположенные рядом магазины, аптеки, кафе, баскетбольно-футбольная площадка, другая инфраструктура, а также зеленый бульвар для прогулок вдоль Озерной улицы», — подчеркнул он.

В рамках программы КРТ в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируются привлекательные городские пространства. На сегодняшний день в городе на разных стадиях проработки и реализации числится 336 проектов КРТ общей площадью свыше 4,2 тыс. га.