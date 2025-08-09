Ефимов: жилой комплекс возведут на севере Москвы в рамках КРТ

В Москве одобрили проект планировки территории бывшей промышленной зоны «Дегунино-Лихоборы» площадью 15,34 га. Развитие участка будет осуществляться в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проект планировки территории предусматривает строительство недвижимости на участке площадью 15,34 га в бывшей промзоне „Дегунино-Лихоборы“. Сейчас развитием этой территории занимается инвестор, с которым в 2023 году город заключил договор. К 2030 году на площадке построят современный жилой квартал, в том числе для реализации программы реновации, с социальной и деловой инфраструктурой», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что в результате в районе откроется порядка двух тысяч новых рабочих мест.

Участок находится в Западном Дегунине, на севере Москвы, между Ильменским проездом и путями третьего Московского центрального диаметра. Сейчас там расположены устаревшие промышленные, складские и коммунальные объекты. Редевелопмент территории проводит ООО «Специализированный застройщик „Прометейсити“», с которым ранее был заключен договор о комплексном развитии.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в рамках проекта КРТ возведут жилые дома для программы реновации с общей площадью квартир 15,4 тыс. кв. м. Это позволит обеспечить жильем примерно 500 москвичей. Рядом построят образовательный комплекс с детским садом на 350 мест и школой на 800 учеников, а также физкультурно-оздоровительный центр площадью 6,2 тыс. кв. м с бассейном и игровым залом.

«Кроме того, на площадке построят объект здравоохранения площадью 15 тысяч квадратных метров и два общественно-деловых центра с паркингом суммарной площадью свыше 74 тыс. кв. м», — сказал Овчинский.

Преобразование промзоны будет способствовать активному развитию районов Западное Дегунино и Бескудниково, а также созданию новых точек притяжения в Северном административном округе.

Как отметила председатель комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская, согласно проекту, здесь построят около 240 тыс. кв. м жилья, включая 25 тыс. кв. м по программе реновации, а также 123,7 тыс. кв. м нежилых объектов.

«Кроме того, для обеспечения коммунально-хозяйственной деятельности учтена необходимость размещения распределительной и трансформаторной подстанций суммарной площадью 0,24 тыс. кв. м», — пояснила Княжевская.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал об утверждении проекта планировки части промзоны «Дегунино-Лихоборы».

Программа КРТ предусматривает создание современных городских пространств на месте бывших промзон, неэффективно используемых и пустующих участков, которые гармонично встраиваются в городскую среду. В настоящее время в Москве 336 проектов комплексного развития территорий, охватывающих территорию более 4,2 тыс. га, находятся на различных этапах разработки и реализации. Программу реализуют в соответствии с поручением Сергея Собянина.