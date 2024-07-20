Ефимов: жилье по реновации построят в рамках еще 9 проектов КРТ в Москве

Москва в первом полугодии текущего года приняла решение реализовать 9 проектов комплексного развития территорий (КРТ). В их рамках на месте промзон возведут реновационные новостройки, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В первом полугодии город утвердил 24 решения о комплексном развитии территорий. Девять из них предусматривают возведение жилья для участников программы реновации и других городских нужд. На участках общей площадью свыше 51 га запланировано строительство более 770 тыс. кв. м недвижимости для целей реновации. Площадки расположены в 6 городских округах», — заявил Ефимов.

Кроме того, в границах новых жилых кварталов появятся общественно-деловые и соцобъекты.

«Наряду с жильем, 9 проектов КРТ предусматривают строительство свыше 127 тыс. кв. м подобной недвижимости, а также современные высокотехнологичные производства. В результате создадут более 3 тыс. рабочих мест», — отметил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, на всех территориях пройдет благоустройство. Там установят детские и спортивные площадки, обустроят улично-дорожную сеть.

В Москве программа КРТ помогает создавать многофункциональные городские кварталы — на месте промзон и неэффективно используемых участков появляются дороги, жилье и инфраструктура. В городе реализовывают 236 подобных проектов, они затрагивают площадь свыше 3,1 тыс. га. Проекты прорабатываются по поручению мэра столицы Сергея Собянина.