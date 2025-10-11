Ефимов: жилье для реновации построят по проекту КРТ в Нагорном районе

В Нагорном районе, который входит в состав Южного административного округа Москвы, в соответствии с программой комплексного развития территорий (КРТ) будет преобразована территория вблизи станции «Варшавская» Большой кольцевой линии метрополитена. Соответствующий проект документа опубликован на официальном портале правительства Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках проекта комплексного развития территории в Нагорном районе реорганизуют участок площадью 1,63 га. На нем планируется возвести жилые дома общей площадью более 42 тыс. кв. м для реализации программы реновации. На первых этажах будущих новостроек разместятся предприятия малого бизнеса. Финальным этапом работ станет благоустройство и озеленение прилегающей территории с последующим обустройством детских и спортивных площадок, а также зон отдыха и локальной улично-дорожной сети», — отметил Ефимов.

Участок, предназначенный для редевелопмента, находится по адресу: Чонгарский бульвар, д. 1, к. 1, и Варшавское шоссе, д. 80.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, суммарная площадь квартир в новых жилых корпусах достигнет примерно 24,8 тыс. кв. м. Это даст возможность переселить в современное жилье около 900 москвичей. Рядом расположена вся необходимая для комфортного проживания инфраструктура: школы, поликлиники, кинотеатр.

«Транспортную доступность обеспечит станция „Варшавская“ Большой кольцевой линии метро и находящийся на противоположной стороне от домов одноименный остановочный пункт Павелецкого направления Московской железной дороги», — рассказал Овчинский.

Программа комплексного развития территорий (КРТ) нацелена на формирование привлекательных городских пространств на местах бывших промышленных зон, неэффективно используемых и пустующих землях, которые затем гармонично встраиваются в городскую среду. На сегодняшний день в Москве на различных этапах разработки и реализации находится 336 проектов КРТ, их общая площадь превышает 4,2 тыс. га. Программа осуществляется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».