Ефимов: здание типографии МГУ им Ломоносова отреставруют

Здание типографии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова будет отреставрировано, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Двухэтажное здание было построено в 1952 году. Оно расположено в Раменках по адресу: ул. Ленинские Горы, д. 1, стр. 15.

Этот объект является памятником архитектуры и входит в ансамбль МГУ.

«Часть помещений, которая до этого эксплуатировалась не по назначению, приспособят под аудитории для студентов факультета космических исследований, где смогут обучаться 240 человек, а также под кабинеты для преподавателей. Остальные будут использоваться издательским домом университета, который выпускает книги и брошюры по всем представленным в вузе научным направлениям», — сказал Ефимов.

Председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков уточнил, что проектными решениями предусмотрено восстановление исторического облика здания.

«Специалисты раскроют заложенные оконные проемы и отреставрируют деревянные оконные заполнения», — отметил Щербаков.

В наружные ремонтные работы войдет реставрация штукатурного слоя фасада и архитектурно-лепного декора, в том числе путем отливки утраченных фрагментов. Также тут пройдут замена гидроизоляции и покрытия кровли, установка декоративных козырьков над второстепенными и служебными входами.

В рамках приспособления для современного использования внутри здания появятся новые перегородки.