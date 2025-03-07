Ефимов: здание администрации возвели в Филимонковском районе

В Новомосковском административном округе столицы подошло к концу возведение здания администрации, где будут размещены сотрудники управы Филимонковского района, рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Трехэтажное здание было построено за счет средств столичной Адресной инвестиционной программы. В прошлом году был принят закон об административно-территориальной реформе в ТиНАО.

Объект суммарной площадью более 2,5 тыс. кв. м размещается на ул. Мешковский Лес, рядом с магистральной автодорогой М-3 «Украина» — Середнево — Марьино — Десна.

«В связи с изменениями в административно-территориальном делении ТиНАО появилась необходимость оперативного переустройства инфраструктуры органов местного самоуправления. Так, в д. Середнево возвели здание для управы Филимонковского района. Это позволит обеспечить удобный доступ для жителей района», — прокомментировал вице-мэр.

На первом этаже объекта находятся кабинеты для приема посетителей с зоной ожидания, гардероб и зал для проведения собраний и совещаний. На втором и третьем этажах — офисные и вспомогательные помещения.

Помимо этого, в будущем будут возведены административные центры для каждого из восьми созданных районов ТиНАО.

«Для повышения качества предоставляемых москвичам услуг в новых административных центрах, помимо управ, разместятся офисы „Мои документы“ и различные социальные учреждения», — резюмировал руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.