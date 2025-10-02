Ефимов: запущен сервис автоматической проверки 3D-моделей АГР для застройщиков

В столице начал свою работу новый бесплатный сервис проверки 3D-моделей архитектурно-градостроительных решений (АГР) для застройщиков и проектировщиков, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Данный сервис является совместным проектом департамента информационных технологий Москвы, комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектуры) и столичного департамента градостроительной политики.

«Сервис по проверке 3D-моделей архитектурно-градостроительных решений появился в личном кабинете застройщика на портале “СтроимПросто”. Высокополигональная модель представляет собой максимально детализированную копию проектируемого объекта. Новый сервис позволяет в онлайн-режиме провести техническую проверку по ключевым параметрам 3D-модели, которые могут быть оценены автоматически. Благодаря этому застройщики и проектировщики смогут на раннем этапе проверять свои высокополигональные модели на соответствие утвержденным требованиям. Новый онлайн-инструмент поможет ускорить процесс подготовки данных, снизить количество ошибок и повысить качество 3D-материалов, используемых в проектах города», – заявил вице-мэр.

Также министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал более подробно о том, как велась разработка сервиса.

«Эксперты департамента градостроительной политики приняли участие в разработке нового сервиса по проверке 3D-моделей. Также специалисты реализуют бесплатную услугу консультирования застройщиков по подготовке, созданию и исправлению ошибок в 3D-моделях и проводят мастер-классы и семинары по подготовке моделей объектов капитального строительства и благоустройства», – отметил Овчинский.

Новые требования к детализированным трехмерным моделям появились в прошлом году. Для того, чтобы получить свидетельство, застройщику следует предоставлять низкополигональные и высокополигональные модели, а также дополнительные материалы, включая mesh-коллизии и JSON-файлы. Разработка данных моделей требует глубоких знаний в области 3D-моделирования и игровых движков.

«В пакет документов для АГР, помимо моделей, входят пояснительная записка, в которой зафиксированы параметры и особенности земельного участка и здания, архитектурные решения, генеральный план, объемно-планировочные решения, разрезы и фасадные части, колористика и освещение фасадов, данные о занимаемых площадях и поясняющие схемы. И 3D-модель также должна соответствовать всем перечисленным документам. В случае отклонений от согласованного проекта и архитектурно-градостроительного решения при строительстве от застройщика потребуется прохождение повторного согласования, в том числе корректировка 3D-модели», – резюмировала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Создать высокополигональную модель непросто, а необходимость модернизации проверочной системы назрела уже давно.

Также главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов заявил, что проверки позволяют выявить множество скрытых технических ошибок даже в идеальной на первый взгляд 3D-модели.

«Некорректные названия текстурных карт, самопересечения полигонов, нарушение плотности текстур и так далее. Особенно сложно работать с проектами нестандартной геометрии, а именно на них и делается сейчас упор», – заключил Кузнецов.

Развитие электронных сервисов для предпринимателей реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных».