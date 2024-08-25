Ефимов: за полгода жители купили у Москвы около 5,4 тыс парковочных мест

В период с января по июнь текущего года столица заключила с москвичами около 5,4 тыс. договоров о купле-продаже машино-мест суммарной площадью свыше 82 тыс. кв. м. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Парковочные места остаются востребованными среди москвичей. В первом полугодии у города купили около 5,4 тыс. мест для хранения автотранспорта, их общая площадь превысила 82 тыс. кв. м. Результаты выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда горожане приобрели у столицы почти 4,3 тыс. машино-мест», — сказал Ефимов.

Места для парковки жители столицы приобретали на торгах на условиях соцнайма, по преимущественному праву собственников жилья, а также по процедуре публичного предложения. Объекты располагаются в подземных парковках жилых домов и на отдельно стоящих паркингах.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, самый большой спрос в течение первого полугодия текущего года был на парковочные места, расположенные на востоке Москвы. У города там купили более 1,6 тыс. объектов.

«Более 1,1 тыс. мест для хранения автотранспорта купили на юго-западе и 840 — в Западном административном округе», — отметил Гаман.

Купить парковочное место в столице можно участвуя в электронных аукционах на инвестпортале Москвы. На нем представлены разные предложения — места в гараж-боксах, на подземных парковках и в многоуровневых стоянках. На портале можно изучить лоты и документацию, а также подать заявку на осмотр. На данный момент инвестиционный портал столицы предлагает свыше 1, 1 тыс. разных предложений. Участие в открытых процедурах могут принимать юридические и физлица.

В паркингах жилых домов, которые находятся в хозяйственном или оперативном управлении учреждений Москвы или предприятий, машино-места жители города могут купить с преимущественным правом по стоимости ниже рыночной на 40%. Данная опция распространяется как на владельцев квартир в этих МКД, так и на лиц, которые проживают на условиях соцнайма.

Развитие электронных сервисов соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика».