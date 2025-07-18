Ефимов: за полгода за госуслугами в строительстве обратились в Москве более 30 тыс раз

С января 2025 года жители и предприниматели Москвы подали свыше 30 тыс. заявок на государственные услуги в сфере строительства и архитектуры через портал mos.ru. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Онлайн-услуги экономят время и упрощают процесс получения документов. С начала этого года через официальный портал мэра и правительства Москвы mos.ru граждане и предприниматели обратились за получением государственных услуг в сфере строительства и архитектуры почти 32 тыс. раз. Город уже обработал свыше 80% заявок физических и юридических лиц. Самыми популярными государственными услугами стали „Приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений“ и „Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)“», — отметил Ефимов.

Московские власти уделяют особое внимание простоте и удобству получения госуслуг. Подача заявления теперь занимает несколько минут, а его статус можно проверить в режиме онлайн. Это особенно важно для застройщиков, владельцев земельных участков и представителей малого и среднего бизнеса, участвующих в реализации строительных проектов.

По словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектуры) Юлианы Княжевской, с начала текущего года поступило более 17 тыс. заявок на «Приемку исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений» и свыше 9 тыс. — на «Подготовку и выдачу градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)».

«За этот период город выдал более 5 тыс. ГПЗУ и около 7 тыс. положительных решений на приемку исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций», — сказала Юлиана Княжевская.

Как пояснили в столичном департаменте информационных технологий, для оформления услуг онлайн необходимо перейти в раздел «Строительство, реконструкция и ремонт» в каталоге услуг для бизнеса на mos.ru и выбрать нужный вариант. Юридическим лицам и ИП потребуется зарегистрировать организационный кабинет на портале, чтобы получать услуги в электронном виде.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что благодаря цифровым технологиям горожане избавились от необходимости оформлять 1,5 млрд бумажных документов.