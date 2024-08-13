Ефимов: за полгода Москва выделила 215 га земли под инфраструктурные и соцобъекты

Москва предоставляет застройщикам, которые работают по городскому заказу, земельные участки. Всего за 6 месяцев текущего года им выделили свыше 215 га под возведение объектов на средства адресной инвестпрограммы (АИП). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В первом полугодии 2024 года для развития необходимых столице проектов транспортной и инженерной инфраструктуры, строительства школ, детских садов, спортивных комплексов и других объектов застройщикам выделен 231 земельный участок. Их общая площадь составляет более 215 га. Все застройщики работают по городскому заказу», — отметил Ефимов.

На бюджетные средства в столице реализуют крупные градостроительные проекты, включенные в АИП. Для строительства таких объектов департаментом городского имущества застройщикам выделяется земля по договорам аренды или безвозмездного пользования.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, участки под возведение объектов АИП подрядчики получают во всех административных округах Москвы.

«Больше всего в Новомосковском — свыше 50 га для развития транспортной, инженерной инфраструктуры, а также возведения административных зданий. На востоке и юго-западе столицы предоставлено примерно по 27 га для новых дорог, коммуникаций, жилых домов, а также учреждений образования и спортобъектов», — пояснил Гаман.

В столичном районе Измайлово 3,8 га земли выделили для возведения образовательного комплекса площадью 33 тыс. кв. м на 1,5 тыс. воспитанников и учеников.

В Филимонковском районе ТиНАО под возведение административного центра площадью 6,5 тыс. кв. м с помещением мировых судей, многофункциональным центром и управой выделили 5,3 га земли.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что с января по июль текущего года комплекс градостроительной политики и строительства Москвы успешно справляется с поставленными задачами. За это время в эксплуатацию ввели 5,3 млн кв. м недвижимости. Также сохранили высокие темпы строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.