Ефимов: за полгода инвесторы купили у Москвы около 1 тыс коммерческих объектов

В период с января по июнь текущего года на аукционах и по преимущественному праву выкупа столица реализовала 976 коммерческих объектов. Совместная сумма сделок составляет порядка 16,7 млрд рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В первом полугодии физические лица и предприниматели приобрели более 144 тыс. кв. м различных площадей для коммерческих целей. В их числе отдельно стоящие здания и помещения. Прямой экономический эффект от реализации имущества составил почти 16,7 млрд рублей. В будущем это приведет к появлению новых рабочих мест, увеличению продаж и, как следствие, росту показателя валового регионального продукта города», — сказал Ефимов.

Больше всего объектов у Москвы приобрели в Южном, Центральном и Западном административных округах. В данных районах коммерческая недвижимость, благодаря развитой инфраструктуре, потребительской и деловой активности, пользуется повышенным спросом среди инвесторов.

«Более 700 объектов в первом полугодии было реализовано по результатам конкурентных процедур, еще 240 приобрел малый бизнес по преимущественному праву выкупа арендуемого имущества. Здания и помещения в основном имеют свободное назначение», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он пояснил, что инвесторы могут выбирать, что открыть — пункт выдачи товаров маркетплейска, салон красоты, точку общественного питания или магазин. Благодаря всем новым объектам доступность инфраструктуры для жителей Москвы повышается.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» процедуру аукционов полностью реализуют на инвестпортале Москвы. Ресу3рс позволяет изучить полный перечень информации об условиях участия в торгах, форме их проведения и лотах. Торги проводятся онлайн.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика».