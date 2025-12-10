Ефимов: за полгода 14 инвесторов приступили к активной фазе реализации МаИП

За последние 6 месяцев в городе стартовала активная фаза реализации 14 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в области социальной, транспортной и промышленной инфраструктуры, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Механизм масштабных инвестиционных проектов реализуется в Москве с 2016 года. Этот статус позволяет инвесторам получать землю в аренду от города на льготных условиях для возведения объектов социальной, транспортной и промышленной инфраструктуры, а также общественно-деловых пространств. За последние 6 месяцев 14 инвесторов уведомили город о получении разрешений на строительство и приступили к активной фазе реализации МаИП. Для этих целей им выделили около 18,2 га земли в 6 административных округах. Например, на западе на участке более 1,2 га началось строительство детского сада на 350 мест. Также дошкольное учреждение для 150 воспитанников возведут на севере, там же появятся объекты дорожной инфраструктуры, а в Зеленограде построят производственный комплекс», – заявил Ефимов.

МаИП - важный инструмент для привлечения бизнеса к развитию городской инфраструктуры и создания современных объектов, которые отвечают потребностям горожан.

«Город предлагает инвесторам широкие возможности для воплощения своих бизнес-идей. Механизм МаИП дает возможность создавать рабочие места в разных районах столицы и значительно улучшает качество жизни горожан, обеспечивая их нужной инфраструктурой. Всего в Москве на разных стадиях реализации находится почти 370 МаИП. На участках общей площадью около 790 га инвесторы и застройщики смогут возвести свыше 12,5 млн кв. м недвижимости», – считает министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Мосгосстройнадзор выдал разрешения на строительство 14 объектов в рамках МаИП.