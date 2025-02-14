Ефимов: за пять лет инвесторы построили в Москве 58 спортивных объектов

За пять лет на территории столицы было возведено 58 спортивных объектов при поддержке инвесторов. Новая инфраструктура создана во всех административных округах города, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За пять лет за счет внебюджетных источников финансирования в Москве возвели 58 спортивных объектов совокупной площадью около 480 тыс. кв. м. Только в 2024 году инвесторы построили 11 зданий спортивной инфраструктуры суммарной площадью более 64 тыс. кв. м. Это знаковые объекты и районные физкультурно-оздоровительные комплексы», — сказал вице-мэр.

Он добавило, что в их числе многофункциональный комплекс «Чкалов Арена» площадью почти 33 тыс. «квадратов», физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном площадью 5,3 тыс. кв. м в районе Новокосино, Ледовый дворец «Кристалл» площадью около 25 тыс. кв. м в «Лужниках»

Появление новых спортивных объектов разнообразит досуг москвичей и делает его более доступным для жителей различных районов мегаполиса, что, в свою очередь, способствует увеличению интереса к активному образу жизни.

Помимо этого, глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал более подробно о том, какие спорткомплексы были возведены в Москве в минувшем году.

«В прошлом году построили спорткомплекс в Южном Бутове площадью более 5 тыс. кв. м. Там расположены взрослый и детский бассейны, банный комплекс, тренажерный и зал для кроссфит-тренировок. Также в прошлом году возвели ледовый комплекс „Арена“ площадью 5,3 тыс. кв. м в Щербинке. Под крышей дворца, помимо катка, оборудованы борцовский и три спортивных зала площадью 600, 200 и 100 кв. м», — прокомментировал Овчинский.

Строительство всех спортивных объектов в мегаполисе проходит под контролем Мосгосстройнадзора.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что с 2011 года в городе возвели 327 спортобъектов, из них 168 — с привлечением средств инвесторов.