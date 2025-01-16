Ефимов: за пять лет город построил и передал учреждениям культуры 15 объектов

Учреждения культуры Москвы, начиная с 2019 года, получили объекты недвижимости суммарной площадью 52,7 тыс. кв. м. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостоительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Строительство различных объектов для размещения учреждений культуры является одним из направлений Адресной инвестиционной программы. Она позволяет возводить необходимые для городской инфраструктуры здания и сооружения. За 5 лет культурные организации получили в оперативное управление 15 новых объектов общей площадью около 52,7 тыс. кв. м», — рассказал Владимир Ефимов.

Он уточнил, что объекты передали школам искусств, зоопарку и театрам.

На востоке Москвы в ноябре 2019 года открыли здание музыкальной школы имени Фернца Листа в Вешняках. Его площадь составила 4,2 тыс. кв. м. В СЗАО в оперативное управление культурному центру «Строгино» передали КДЦ «Современник» площадью более 6 тыс. кв. м. На юго-востоке города возвели школу искусств им. М. И. Глинки общей площадью 3,5 тыс. кв. м. техническое сооружение передали музею-заповеднику «Коломенское», а в ТиНАО открыли новый культурный центр площадью около 7,2 тыс. кв. м.

«Больше всего объектов получили учреждения в Центральном административном округе — 10 общей площадью почти 31,7 тыс. кв. м. Например, для Московского зоопарка построили павильон „Ластоногие“ площадью почти 6 тыс. кв. м, фонтан, новый вход со стороны станции метро „Баррикадная“ и другие объекты», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, в 2021 году театру «Уголок дедушки Дурова» передали здание новой сцены площадью более 4 тыс. кв. м, которое было выполнено в композиционной стилистике комплекса исторических строений учреждения.

Социальные объекты, которые будут построены на бюджетные средства, определяет адресная инвестпрограмма. Она позволяет создавать определяющую высокие стандарты жизни городскую среду.

«Строительство новых объектов в сфере культуры помогает нам расширять площади наших учреждений, чтобы создавать больше возможностей для обучения и выступлений учащихся в ДШИ, а также посещения любимых москвичами и гостями города культурных объектов», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Он добавил, что в течение последних 3 лет количество посетителей зоопарка, в котором появились новые павильоны, увеличилось 2,8 раза и составило порядка 3,7 млн человек.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в прошлом году в Москве были обновлены 63 объекта культуры — театры, школы искусств и библиотеки.