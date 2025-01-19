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Ефимов: за два года в Новой Москве построили пять пожарных депо

За последние два года на территории ТиНАО столицы появилось пять современных зданий пожарных депо, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Комплекс включает в себя 20 машино-мест, тренировочные башни со скалодромом, спортивные площадки и учебные пожарные гидранты.

«Строительство велось в рамках столичной Адресной инвестиционной программы. В 2024 году возвели сразу четыре объекта. Так, новые здания пожарно-спасательных отрядов получили деревня Рассудово района Бекасово, поселок Первомайское Филимонковского района, деревня Никульское в Щербинке и деревня Картмазово в Коммунарке. Комплексы рассчитаны на 16 машино-мест», — поделился заммэра.

Также еще одно здание размещено в поселке Марьино. Оно рассчитано на 4 машино-места. Депо построили в 2023 году, а его общая площадь составила почти 14 тыс. кв. м

На территории построены здания газовых котельных и склады материалов. Депо включает помещения для пожарной техники и ее обслуживания, пункты связи, комнаты отдыха и приема пищи, а также кабинеты фельдшера с процедурными.

«В ТиНАО сегодня в стадии строительства находится еще одно пожарное депо в районе Коммунарка. Его возводят в поселке Воскресенское. Объект планируется достроить в 2025 году», — добавил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

В Мосгосстройнадзоре отметили, что ведомство контролировало весь производственный цикл пожарных депо.

По поручению мэра столицы Сергея Собянина особое внимание уделяется качеству строительства на ключевых инфраструктурных объектах, обеспечивающих безопасность мегаполиса и его жителей.

Ранее Собянин рассказывал, что в ТиНАО завершилось строительство еще одного пожарного депо.