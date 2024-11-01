Ефимов: за 9 месяцев 26 тыс москвичей заключили договоры на жилье по реновации

За период с января по сентябрь текущего года москвичи из 456 старых домов в рамках программы реновации оформили документы на новые квартиры. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За 9 месяцев 2024 года правообладателями нового жилья по программе реновации стали около 26,6 тыс. горожан из 456 старых домов. Им были предложены современные квартиры в 224 новостройках. Рядом с возведенными жилыми комплексами сформирована вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура», — отметил Ефимов.

Суммарное количество правообладателей нового жилья со старта программы реновации выросло за это время практически на 20% и сейчас превышает 162,4 тыс.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в период с января по сентябрь 2024 года больше всего москвичей получили новое жилье в ВАО — 7,7 тыс. человек.

«На юго-востоке столицы оформили документы на новое жилье около 4,6 тыс. москвичей, на западе — 3,8 тыс. Участники программы реновации получают равнозначное жилье в том же районе города, в котором расположен их старый дом», — рассказал Гаман.

Он уточнил, что исключениями стали Новомосковский, Троицкий округа и Зеленоград, где жителей переселяют внутри пределов округа.

Вместо устаревших домов будут строить новые для переселения москвичей по реновации.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, с января по сентябрь текущего года Москва подготовила для переселения из старого жилфонда 44 дома.

«Придомовую территорию благоустроили: там высадили деревья и кустарники, а также оборудовали детские и спортивные площадки для досуга горожан», — пояснил Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что под возведение домов по реновации подобрали еще 8 площадок.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она касается порядка 1 млн жителей Москвы и предполагает расселение 5176 домов. Лишь в прошлом году в городе передали для заселения 59 новостроек, обеспечив переселение более 47 тыс. человек. Ранее Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. В течение последних 5 лет по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в городе удвоился с 3 до 5-7 млн кв. м в год.