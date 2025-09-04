Ефимов: за 8 лет бизнес Москвы восстановил 18 помещений в памятниках архитектуры

За 8 лет столичные предприниматели по результатам конкурсов заключили с городом 27 договоров купли-продажи помещений в зданиях, являющихся объектами культурного наследия. На сегодняшний день восстановительные работы завершены в 18 из них, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Продажа помещений в исторических зданиях в рамках проведения конкурсов — формат сотрудничества города с предпринимателями, который реализуется с 2017 года. Инвесторы приобретают недвижимость в районах с высокой деловой активностью и после проведения реставрации могут использовать исторические объекты для ведения бизнеса. Благодаря этому в столице развивается инфраструктура, создаются рабочие места, а памятники архитектуры обретают вторую жизнь. Более чем за 8 лет предприниматели приобрели у города по результатам конкурсов 27 помещений площадью более 4 тыс. кв. м», — пояснил Ефимов.

Он добавил, что из них 18 уже отреставрированы — это почти 2,8 тыс. кв. м недвижимости. Остальные пока находятся в процессе восстановления.

В первом полугодии текущего года перечень отреставрированных объектов пополнился двумя помещениями в центре Москвы, а также по одному объекту на северо-востоке и юго-востоке города.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, больше всего помещений, восстановленных с 2017 года, находится в центре столицы: 5 — в Тверском районе, 4 — в Пресненском, 3 — в Хамовниках, 2 — в Басманном. По одному объекту инвесторы привели в порядок и уже используют для бизнеса в Замоскворечье и Красносельском. Историческая ценность этих зданий повышает их привлекательность для туристов и клиентов, при этом после реставрации помещения соответствуют современным стандартам комфорта и безопасности.

«Удобная транспортная доступность и развитая инфраструктура поблизости также способствуют привлечению посетителей, создавая благоприятные условия для развития бизнеса», — отметила Соловьева.

Перечень необходимых восстановительных работ и сроки их выполнения закреплены в договорах купли-продажи. Контроль за исполнением новыми собственниками охранных обязательств осуществляет специальная комиссия с участием представителей Департамента городского имущества и департамента культурного наследия. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поставил задачу обеспечивать реставрацию не менее 150 объектов культурного наследия в год.

В соответствии с законодательством об объектах культурного наследия, собственники и пользователи памятников архитектуры обязаны сохранять их исторический облик. Все работы в таких зданиях проводятся строго по согласованному проекту, с разрешения и под надзором специалистов департамента культурного наследия Москвы. За нарушения в сфере охраны таких объектов предусмотрена административная и уголовная ответственность.