Ефимов: за 7 лет москвичи приобрели у города 490 участков под ИЖС

За последние семь лет совокупная площадь территорий, приобретенных у города для возведения частных домов, составила свыше 61,4 га. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Покупка земельного участка для строительства частного дома в границах Москвы – это возможность совместить комфортные условия загородной жизни с развитой городской инфраструктурой. Всего за семь лет горожане приобрели под индивидуальное жилищное строительство 490 земельных участков общей площадью более 61,4 га. Больше всего объектов выставляется на продажу на территории ТиНАО. Именно здесь горожане приобрели более 80% земли под ИЖС. Из них в Троицком административном округе выкупили 374 участка площадью 47,4 га, а в Новомосковском – 33 участка площадью 3,9 га», – рассказал Ефимов.

Он уточнил, что третье место занимает восток столицы, где продали 61 участок суммарной площадью свыше 7,8 га.

На выкупленных территориях можно построить более 254 тысяч квадратных метров жилых помещений.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева пояснила, что в декабре 2025 года процедура приобретения участков под ИЖС стала комфортнее. Ранее потенциальные покупатели городской земли должны были искать варианты в специальном списке на сайте Департамента городского имущества, подавать заявку через Электронную приемную правительства Москвы или службу одного окна Департамента, а если объект выставлялся на торги — следить за информацией об их проведении на Инвестиционном портале Москвы.

«Теперь все предложения сразу публикуются на Инвестпортале. На нем же принимаются заявки на покупку, и при наличии нескольких претендентов на один участок здесь же размещается информация о торгах, для участия в которых проявившему интерес в приобретении объекта достаточно будет лишь внести задаток, предусмотренный конкурсной документацией. Таким образом, все вопросы по приобретению земли под ИЖС от города теперь можно решить в режиме одного технологического окна онлайн, в том числе подписать договор в электронном виде», – сказала Соловьева.

Она добавила, что в настоящее время на портале размещено 20 предложений по участкам, по одному из них запланирован открытый аукцион.

Частные дома становятся все более востребованной альтернативой квартирам среди жителей столицы, что, в свою очередь, увеличивает спрос на землю под ИЖС. В прошлом году более 90% от общего числа проданных объектов было реализовано через городские аукционы.