Ефимов: за 5 лет в СВАО Москвы за счет города возвели 3 школы и детсад

С 2020 года в Северо-Восточном административном округе столицы возвели 4 объекта образования под кураторством департамента гражданского строительства. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«C 2020 года в рамках Адресной инвестиционной программы в районах Марьина Роща, Северный, Останкинский и Свиблово на северо-востоке Москвы построили 3 школы, рассчитанные на 2 тыс. учеников, и детский сад для 200 воспитанников. Их общая площадь превысила 40,8 тыс. кв. м», – отметил Ефимов.

Он уточнил, что реализация этих проектов позволила обеспечить юных москвичей современными пространствами для учебы и всестороннего развития.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал об открытии нового здания школы в районе Свиблово на 550 мест. Площадь объекта в проезде Русанова превышает 11 тыс. кв. м. Несмотря на нестандартную форму, вызванную особенностями рельефа, благодаря продуманным архитектурным решениям и грамотной планировке удалось рационально разместить все необходимые помещения.

По словам руководителя департамента гражданского строительства Алексея Александрова до этого на территории Северо-Восточного административного округа построили 3 объекта образования общей площадью около 30 тыс. кв. м.

«Они рассчитаны на 1650 учеников и воспитанников. Так, в районе Северный возвели школу на 900 мест, в Останкинском – гимназию для 550 учеников, а в Марьиной Роще – детский сад для 200 воспитанников», – рассказал Александров.

Все этапы строительства объектов образования, финансируемых из городского бюджета, контролировал Мосгосстройнадзор.

Суммарно состоялось более 30 выездных мероприятий, в рамках которых инспекторы Комитета совместно со специалистами подведомственного Центра экспертиз проводили оценку качества конструкций и материалов. В результате итоговых проверок были оформлены заключения о соответствии построенных зданий требованиям проектной документации, после чего выданы разрешения на их ввод в эксплуатацию.

Строительство в столице соцобъектов соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».