Ефимов: за 5 лет в Москве выпустили почти 700 ГПЗУ под объекты на средства бюджета

За последние 5 лет Москомархитектурой было выпущено около 700 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) под строительство объектов по Адресной инвестпрограмме (АИП). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2020 года в столице оформили почти 700 градостроительных планов земельных участков для возведения объектов капитального строительства за счет городского бюджета. Из них более 24% пришлось на 2024-й, когда выпустили более 160 ГПЗУ для реализации проектов в рамках Адресной инвестиционной программы», — рассказал Ефимов.

Он добавил, что благодаря этому в городе возникнут новые социальные, образовательные, спортивные и жилые объекты.

При подготовке документов уделяется внимание потребностям жителей, а также запросам на развитие определенных территорий. Благодаря этому в городскую среду эффективно интегрируются новые объекты.

Как отметила председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиана Княжевская, в 2024 году в рамках АИП на участке площадью 0,5 га возвели детскую поликлинику, для чего был выпущен ГПЗУ.

«Поликлиника, рассчитанная на 320 посещений в смену, появится по адресу: город Зеленоград, Панфиловский проспект, земельный участок 18», — пояснила Княжевская.