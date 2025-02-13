Ефимов: за 5 лет москвичи приобрели у города почти 370 участков для ИЖС

С 2020 года Москва заключила с горожанами 368 договоров купли-продажи земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Эти сделки были осуществлены как через аукционы, так и без проведения торгов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Индивидуальное жилищное строительство в Москве — это возможность жить в собственном доме и при этом пользоваться детскими садами и школами, торговыми центрами, развитой транспортной сетью и другой инфраструктурой мегаполиса. За 5 лет по результатам аукционов и без проведения торгов граждане приобрели у столицы 368 земельных участков для ИЖС общей площадью более 48 га. Таким образом они получили возможность построить около 200 тыс. кв. м недвижимости», — рассказал Ефимов.

Он добавил, что из общего числа участков в собственность в 2024 году физические лица оформили 150.

Приобретенные у города земельные участки расположены в 8 административных округах: Новомосковском, Троицком, Юго-Западном, Северо-Западном, Северном, Западном, Восточном, а также в Зеленограде.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, самое большое число участков — порядка 270 — купили в Троицком административном округе.

«Там физические лица оформили в собственность более 35,6 га земли, на которой могут построить около 142,3 тыс. кв. м недвижимости. На востоке столицы продано 56 участков общей площадью свыше 7,3 га», — сказал Гаман.

Он добавил, что в Западном и Новомосковском административных округах в результате аукционов без торгов у Москвы купили 10 и 24 участка соответственно.

Для приобретения земельного участка под строительство частного дома необходимо выбрать подходящий объект из списка и подать заявление в департамент городского имущества. После этого ведомством будет опубликовано извещение о предоставлении участка для ИЖС. Если на протяжении 30 дней других заявлений не поступит, заключается договор купли-продажи. В случае, если на участок поступит несколько заявок, будет проведен электронный аукцион. Начальная цена лота устанавливается в размере кадастровой стоимости участка. Это позволяет покупателям приобрести землю по цене ниже рыночной. Все процедуры, включая аукционы и заключение договоров, осуществляются в онлайн-формате, что исключает необходимость личного посещения ведомств и сдачи документов.

Информация о земельных участках, выставленных на торги, размещается на инвестпортале Москвы. Участвовать в аукционах могут только физлица. Все этапы реализации городского имущества переведены в электронный формат, что позволяет горожанам подавать заявки, участвовать в торгах и заключать договоры онлайн. Организатором торгов выступает департамент города Москвы по конкурентной политике.

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