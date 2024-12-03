Ефимов: за 5 лет инвесторы передали Москве более 50 образовательных учреждений

Начиная с 2020 года столичным учреждениям образования в оперативное управление передали свыше 480 тыс. кв. м недвижимости, которая была построена инвесторами. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«При реализации проектов жилой застройки девелоперы обеспечивают новые кварталы необходимыми объектами социальной инфраструктуры. После ввода в эксплуатацию школы и детские сады переходят в столичную систему образования. Так, за последние 5 лет образовательные учреждения города получили в оперативное управление 56 новых зданий общей площадью почти 481,6 тыс. кв. м в 10 административных округах», — рассказал Ефимов.

Большую часть зданий — 32 суммарной площадью свыше 300 тыс. кв. м — передали образовательным организациям ТиНАО. Инвесторы на западе столицы передали 8 объектов. На юге города учебным заведениям передали 4 корпуса, а на юго-востоке 3 корпуса. В ЮЗАО, СЗАО, СВАО и Зеленограде передали по 2 корпуса.

«С начала 2024 года столичные учреждения образования получили в оперативное управление 16 зданий, которые ранее построили инвесторы. Их общая площадь превышает 175,3 тыс. кв. м», — добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что здания рассчитаны на 7,2 тыс. школьников и почти на 2 тыс. воспитанников. При этом около половины из объектов — 7 — располагаются в ТиНАО.

На западе города сначала текущего города образовательные организации приняли в оперативное управление 3 объекта. На северо-востоке и юге столицы передали по 2 объекта, а в ВАО и Зеленограде — по 1 зданию.

Строительству образовательных объектов в Москве уделяют повышенное внимание.

Как отметили в Мосгосстройнадзоре, кроме обязательных проверок качества выполненных работ и стройматериалов эксперты управления специализированного надзора комитета проводят оценку объектов по санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Предметом надзорных мероприятий также становятся системы пожарной безопасности зданий, чтобы гарантировать их безопасность при дальнейшей эксплуатации.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в течение последних 5 лет московская система образования пополнилась почти 140 новыми зданиями.