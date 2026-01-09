Ефимов: за 5 лет инвесторы отреставрировали 8 объектов культурного наследия

С 2021 года в рамках льготной программы «1 рубль за квадратный метр в год» инвесторы взяли в аренду у города 15 объектов культурного наследия (ОКН). За это время восемь из них были полностью отреставрированы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Москва является одним из самых активно развивающихся мегаполисов мира, где при этом большое внимание уделяется сохранению исторического и культурного наследия. Участие в этой работе принимают и частные инвесторы. Одним из успешных примеров сотрудничества города с предпринимателями является программа льготной аренды „1 рубль за квадратный метр в год“. Она позволяет представителям бизнеса арендовать объект культурного наследия с обязательствами по его реставрации, а после этого воспользоваться льготой и развивать свой бизнес, экономя на арендных платежах. За последние пять лет город заключил с инвесторами 15 договоров, предполагающих реставрацию и сохранение ОКН», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что восемь объектов уже отреставрированы и теперь используются предпринимателями для бизнеса на условиях льготной аренды.

Программа «1 рубль за квадратный метр в год» для объектов культурного наследия работает в столице с 2012 года. Город через специализированные торги предлагает инвесторам здания, требующие реставрации, а взамен предоставляет право после проведения работ арендовать их по символической ставке. Этот подход помогает сохранять архитектурные памятники и находить для них современное применение. Большинство предлагаемых объектов имеют свободное назначение. Договор аренды заключается сроком на 49 лет. Кроме того, с 2022 года у предпринимателей появилась возможность брать ОКН в аренду для размещения гостиниц — в этом случае срок составляет 20 лет. В обоих вариантах ключевым условием остается проведение реставрационных работ и сохранение культурной ценности объекта.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, с 2021 года инвесторы выполнили обязательства по восстановлению восьми памятников. В двух из них уже открыты и функционируют гостиницы, остальные используются арендаторами по своему усмотрению.

«О высокой степени ответственности предпринимателей свидетельствует тот факт, что пять отреставрированных с 2021 года объектов были арендованы в этот же период, то есть работы были проведены в кратчайшие сроки. В десяти арендованных за последние пять лет ОКН восстановительные работы еще продолжаются», — сказала Соловьева.

Как добавил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, с 2021 года конкуренция на аукционах по аренде объектов культурного наследия достигает в среднем трех претендентов на лот. Торги проводятся в электронной форме, участвовать в них могут как юридические, так и физические лица. Подробную информацию о лотах можно найти на Инвестиционном портале Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу проводить реставрацию не менее 150 объектов культурного наследия (https://www.mos.ru/mayor/themes/10079050/) ежегодно.

В соответствии с законодательством об ОКН, собственники и пользователи памятников архитектуры обязаны поддерживать их исторический облик. Все работы в таких зданиях выполняются по согласованному проекту, с разрешения и под надзором экспертов столичного Департамента культурного наследия (https://www.mos.ru/dkn/). За нарушение закона в сфере охраны объектов культурного наследия предусмотрена административная и уголовная ответственность.