Ефимов: за 5 лет девелоперы построили в СЗАО 19 объектов образования

За последние пять лет в районах Северо-Западного административного округа девелоперы построили почти 20 образовательных объектов, рассчитанных более чем на шесть тысяч мест, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Известно, что развитие образовательной инфраструктуры способствует созданию комфортной городской среды: появляются новые рабочие места для жителей близлежащих районов и учебные места для юных москвичей.

«С 2020 года на северо-западе столицы за счет внебюджетных средств построили 19 объектов образования. Их совокупная площадь превышает 107,5 тыс. кв. м. Школы и детские сады появились в районах Хорошево-Мневники, Митино, Щукино и Покровское-Стрешнево. В них создано более 6,2 тыс. школьных и дошкольных мест. В 2024 году девелоперы на северо-западе Москвы построили более 37,4 тыс. кв. м образовательной инфраструктуры. Они возвели два частных детских сада и крупный учебный комплекс, рассчитанные в общей сложности на 1175 воспитанников», — прокомментировал вице-мэр.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал более подробно об одном из возведенных объектов в СЗАО.

«В начале 2025 года девелопер завершил строительство школы на 825 мест на территории ЖК Alia. Общая площадь четырехэтажного здания составляет 12,3 тыс. кв. м. В нем предусмотрено 33 учебных кабинета, а также лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека, творческие мастерские, спортивные залы. На прилегающей территории обустроены спортивное ядро с беговыми треками и площадками для игры в футбол, волейбол и баскетбол, а также учебно-опытная часть с теплицами», — уточнил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году в столице было построено 81 новое учреждение образования, здравоохранения, культуры и спорта.