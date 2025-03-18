Ефимов: за 2024 год в ТиНАО оформили свыше 40 тыс договоров долевого участия

В прошлом году в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) было зарегистрировано более 40 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) на жилую и нежилую недвижимость. Это составляет примерно треть от общего числа ДДУ, заключенных в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В ТиНАО соблюдается принцип сбалансированной застройки. Наряду с жильем, здесь возводят социальные объекты, развивается транспортная инфраструктура и создаются рабочие места. В течение 2024 года Троицкий и Новомосковский административные округа лидировали по количеству зарегистрированных договоров долевого участия», – отметил Ефимов. Он добавил, что всего в Москве за год было оформлено более 137 тыс. первичных сделок, из которых 40,4 тыс. пришлись на ТиНАО.

В ЗАО за тот же период было зарегистрировано более 17,4 тыс. ДДУ (12,7% от общего числа), а в ЮАО – свыше 15,4 тыс. договоров (11,3%). Как пояснил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, за ноябрь прошедшего года в ТиНАО было оформлено свыше 3 тыс. ДДУ, а в декабре – более 5 тыс.

По словам руководителя департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, в ТиНАО представлен широкий выбор жилья: от малоэтажных домов и индивидуального жилищного строительства до многоэтажных комплексов.

«Первые этажи ЖК предназначены для размещения коммерческих предприятий: магазинов, аптек, фитнес-центров, детских кружков, салонов мебели и текстиля, кафе-кондитерских, пиццерий и многого другого. Инвесторы активно вкладывают средства в строительство крупных технопарков, индустриальных и складских комплексов, а также в небольшие точки развития малого бизнеса», – рассказал Жидкин.

Он уточнил, что благодаря этому уже созданы десятки тысяч рабочих мест в шаговой доступности для жителей.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».