Ефимов: за 14 лет в Покровском-Стрешневе возвели свыше 20 социальных объектов

В столичном районе Покровское-Стрешнево на северо-западе столицы с 2011 года за счет средств столичной Адресной инвестиционной программы и частных инвесторов здесь построили 21 социальный объект, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Современные социальные объекты — важная часть гармоничного развития столицы, которые обеспечивают доступ к образованию, здравоохранению, культурному досугу и физической активности.

«В районе Покровское-Стрешнево за 14 лет построили 21 социальный объект — 10 образовательных, по пять — здравоохранения и спорта, а также один культурный центр. Большую часть из них — 13 зданий — построили при помощи частных инвестиций. Особое внимание девелоперы уделили образовательной инфраструктуре. Так, инвесторы возвели в районе 8 объектов образования», — поделился вице-мэр.

Известно, что в Покровском-Стрешневе находится один из крупнейших спортивных объектов в Москве, который был возведен в 2021 году — «Чкалов Арена». Здание площадью более 32 тыс. кв. м включает в себя ледовый дворец, центры художественной гимнастики и хоккейной подготовки.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал более подробно об одном из наиболее заметных образовательных объектов района.

«Одним из самых заметных образовательных объектов района Покровское-Стрешнево стала новая школа на территории бывшего Тушинского аэродрома. Здание готовится к открытию и станет комфортным и безопасным пространством для 825 учеников 1–11 классов. В школе оборудованы универсальные и специализированные учебные кабинеты, а также зоны, напоминающие университетский кампус, с лабораторно-исследовательскими комплексами. Центральным элементом учебного заведения стало многофункциональное многосветное пространство, которое может использоваться как зал для различных мероприятий. Здание состоит из четырех этажей и одного подземного уровня», — подчеркнул он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии школы на 825 мест на территории бывшего Тушинского аэродрома.