Ефимов: за 13 лет учреждения образования ТиНАО получили в управление 119 объектов

За последние 13 лет в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) образовательным учреждениям было передано 930 тыс. кв. м недвижимости. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«После завершения строительства объектов город передает их в оперативное управление для полноценного использования зданий. Всего за 13 лет образовательные учреждения в ТиНАО получили 119 зданий и сооружений общей площадью 930 тыс. кв. м. При этом за 3,5 года этот показатель значительно вырос — если с 2012 по 2022 год было передано 53 объекта общей площадью свыше 445,3 тыс. кв. м, то с 2022-го по сегодня — 66 зданий общей площадью более 490 тыс. кв. м», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что это позволяет округам развиваться быстрее.

После передачи зданий школы могут сдавать помещения творческим студиям, спортивным секциям и патриотическим клубам, а также оснащать их дополнительным оборудованием.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, всего за эти годы в ТиНАО были переданы новые здания детских садов и учебных корпусов, построенные девелоперами рядом с жилыми кварталами, а также возведенные по Адресной инвестиционной программе за счет бюджета.

«С 2012 года учреждениям системы образования в Троицком административном округе было передано 24 здания общей площадью 173,5 тыс. кв. м, в Новомосковском — 95 объектов суммарной площадью 762 тыс. кв. м», — рассказала Соловьева.