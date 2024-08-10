Ефимов: за 12 лет в ТиНАО ввели более 32 млн кв м недвижимости

Начиная с присоединения ТиНАО к Москве, на территориях округов в эксплуатацию ввели 32,6 млн кв. м недвижимости. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Более 25 млн кв. м из общего объема составляет жилая недвижимость, остальное — это объекты, предназначенные для создания социальной инфраструктуры и рабочих мест. В частности, с 2012 года в ТиНАО введено около 200 объектов социальной сферы, построено 390 км автодорог, действует 10 станций метрополитена», — рассказал Ефимов.

ТиНАО развивают комплексно — параллельно с вводом больших объемов недвижимости активно создают рекреационную, социальную, инженерную и дорожно-транспортную инфраструктуры.

Как отметил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, за счет ввода в Троицком и Новомосковском административных округах большого количества недвижимости увеличилась больше чем вдвое численность населения, а количество рабочих мест увеличилось втрое.

Москва является одним из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. За 5 последних лет по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в городе удвоился с 3 до 5-7 млн кв. м в год.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал итоги работы комплекса градостроительной политики и строительства за 7 месяцев 2024 года и планах на ближайшее время.