Ефимов: за 10 месяцев в Москве ввели почти 9 млн кв м недвижимости

Возведение почти 350 объектов недвижимости подошло к концу в столице за 10 месяцев текущего года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Суммарная площадь объектов составила почти 9 млн кв. м.

«За 10 месяцев 2024 года в Москве ввели в эксплуатацию 348 объектов недвижимости, в том числе 135 жилых домов площадью 3,9 млн кв. м. Также было введено 2,7 млн кв. м социальной и административной инфраструктуры. Так, с начала года сдано около 160 объектов образовательного, медицинского, культурного, спортивного, коммерческого и административного назначения. Например, в октябре была введена поликлиника на 320 посещений в смену в Филимонковском районе», — уточнил заммэра Ефимов.

Среди объектов, которые были сданы в столице с начала года, не только крупные, давно ожидаемые жителями столицы объекты транспортной и социнфраструктуры, но и сооружения районного значения.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, около домом размещаются детсады, школы, поликлиники и ФОКи.

«Так, в районе Внуково инвестор завершил строительство школы на 1 тыс. мест. Кроме того, за 10 месяцев 2024-го в столице ввели 33 новостройки по программе реновации», — прокомментировал Овчинский.

Как отметили в Мосгосстройнадзоре, строители держат высокий темп ввода недвижимости. С начала года эксперты ведомства провели более 5 тыс. контрольно-надзорных мероприятий.

За октябрь комитетом было оформлено порядка 47 разрешений на ввод в эксплуатацию различных объектов недвижимости. Их общая площадь составила 1,5 млн кв. м. Среди них 30 жилых домов, 7 административно-деловых комплексов, 3 поликлиники, здание для колледжа, храм и ряд других объектов.