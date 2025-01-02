Ефимов: за 10 лет инвесторы приобрели около 11 тыс объектов недвижимости Москвы

За минувшие 10 лет предприниматели и физлица приобрели в столице по итогам торгов более 1 млн кв. м недвижимости, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Реализация городских площадей способствует привлечению инвестиций в объекты, которые могут быть задействованы в коммерческом обороте и конкурентоспособных секторах экономики. С 2014 года столица реализовала по итогам проведения торгов более 10,9 тысячи помещений и зданий общей площадью 1,04 миллиона квадратных метров, которые покупатели могут использовать для развития бизнеса. В них открывают магазины, центры оказания услуг, пункты выдачи товаров, учреждения дополнительного образования», — прокомментировал заместитель мэра.

Благодаря этому совершенствуется инфраструктура столичных районов, а также появляются новые рабочие места.

Покупка городской недвижимости выгодна бизнесменам: сделки отличаются надежностью и правовой чистотой. Более того, городская администрация часто предлагает объекты, расположенные рядом с метро и другими удобными транспортными узлами.

Глава столичного департамента городского имущества, министр правительства Москвы Максим Гаман, подробно описал усовершенствования в процедуре продажи городской недвижимости.

«За последние 10 лет для оптимизации процесса реализации городского имущества были интегрированы различные инструменты. Среди них — цифровизация всех этапов торгов: от подачи заявки на участие до подписания договора и получения доступа в помещение. Также с 2021 года появилась возможность заключения договора купли-продажи с единственным претендентом. Все это позволило в семь раз увеличить годовые объемы продаж — с 236 в 2014 году до более чем 1,7 тысячи за 2024 год», — пояснил он.

Глава столичного департамента конкурентной политики Кирилл Пуртов отмечает высокую привлекательность городских предложений и удобство цифрового формата торгов. Вследствие этого, торги по продаже коммерческой недвижимости пользуются огромным спросом у предпринимателей. В 2024 году на каждый объект недвижимости в среднем претендовало более восьми покупателей.

Подробную информацию о текущих предложениях городской недвижимости, включая льготные программы, можно найти на инвестиционном портале Москвы.