Ефимов: возведение школы в столичном районе Коммунарка близится к завершению

В московском районе Коммунарка подходит к концу возведение крупной школы, рассчитанной на 1,1 тыс. учеников, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На сегодняшний день подрядчик приступил к заключительной стадии строительства объекта.

«Школу на 1100 мест возводят по столичной Адресной инвестиционной программе. На объекте приступили к отделке помещений, установке наружного освещения и благоустройству прилегающей территории. Площадь объекта составит 20,6 тыс. кв. м. Его готовность — более 88%. Достроить школу планируется в 2025 году», — уточнил Ефимов.

В учреждение будет входить три функциональных блока: начальная и средняя школы, а также блок пространств для общего пользования. Кроме учебных кабинетов, тут расположатся места для индивидуальных занятий с логопедом и психологом, изучения основ программирования, занятий музыкой, а еще спортивный зал и бассейн. Для развития способностей учеников оборудуют лабораторно-исследовательские комплексы, шахматный кружок и медиатеку.

Руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин добавил, что новая школа будет соответствовать столичным стандартам качества и оснащения, применяемым к образовательным учреждениям.

«Перед строителями и проектировщиками стояла задача создать помещения, не только удобные для учебного процесса, но и приспособленные для ведения научной и творческой деятельности. Акцент сделан на современном техническом оснащении, функциональности, просторности и безопасности», — сказал Жидкин.

В Мосгосстройнадзоре сообщили, что инспекторы ведомства провели на объекте уже 13 выездных проверок, в ходе которых оценивали качество выполненных работ и применяемых материалов, а также их соответствие требованиям проектной документации

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ТиНАО с 2012 года построили 164 образовательных учреждения.