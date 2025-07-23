Ефимов: вблизи станции метро «Ольховая» построят крупную школу

сегодня в 11:16

Экспертиза одобрила проект строительства общеобразовательной школы на 1,2 тыс. учеников в Коммунарке. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Школу на 1,2 тыс. мест возведут на свободном от застройки земельном участке площадью 2,6 га. Новый образовательный объект появится рядом со станцией метро „Ольховая“. Это будет здание переменной этажности — от 3 до 4 этажей», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что строительство проведут в рамках Адресной инвестиционной программы.

Школа расположится в границах Проектируемых проездов № 7183 и 7184. В ней будут обучаться дети начальных, средних и старших классов.

По словам председателя комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертизы) Ивана Щербакова, по проекту здание разделят на два блока. В одном разместят учебные классы для начальной школы, в другом — для основной и старшей. Для каждой возрастной группы предусмотрят отдельные входы.

«При этом для учащихся обоих блоков будет обеспечен доступ в пространства общего пользования: обеденный, спортивные залы и залы для проведения мероприятий», — рассказал Щербаков.

В блоке младших классов оборудуют универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс, а также административные помещения.

Для средней и старшей школы, помимо стандартных классов, предусмотрены профильные кабинеты, лаборатории, медицинский блок и пищеблок.

Школа будет полностью адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал про завершение строительства еще одной школы в Коммунарке.

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