Ефимов: вблизи новостроек по реновации обустроили более 500 детских площадок

Со старта программы реновации в столице вблизи новостроек была оборудована 521 детская площадка. Их обустроили во всех административных округах Москвы, сообщил заммэра города вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала реализации программы реновации в новые квартиры переехали более 63 тыс. семей. Для них и жителей соседних домов город оборудовал 521 детскую площадку. Там устанавливают качественное и надежное оборудование. Всего по программе реновации благоустроят около 2 тыс. га придомовой территории», — отметил Ефимов.

Детские площадки в рамках программы реновации являются отдельными игровыми зонами для различных возрастных групп, или же комплексные площадки, зонированные по возрастным интересам. Их оснащают различным оборудованием — игровыми комплексами, качелями, каруселями, горками, песочницами и др. Все конструкции выполняют с применением качественных материалов и гладких покрытий, исключая острые углы.

«Благодаря обустройству площадок дети могут проводить время на свежем воздухе и играть в безопасных условиях. Так, с начала реализации программы больше всего площадок — 89 — появилось на востоке столицы», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что еще 69 детских площадок было обустроено в ЮВАО и 65 — в ЮЗАО.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщал, что все возводимые по реновации дома будут обеспечены всей необходимой инфраструктурой — социально-культурными и школьными учреждениями, а также детсадами.

Подробную информацию о программе можно найти на сайте mos.ru. Больше о домах и квартирах по реновации можно узнать по ссылке.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года, касается порядка 1 млн жителей Москвы и предполагает расселение 5176 домов. В прошлом году в городе передали для заселения 59 новостроек и обеспечили переселение более 47 тыс. человек. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить реализацию программы реновации.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. В течение последних лет по программе федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в городе удвоился с 3 до 5-7 млн кв. м в год.