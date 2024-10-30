Ефимов: в ЗелАО начнут поэтапное переселение почти 900 жителей по реновации

В столичном районе Крюково ЗелАО начнут поэтапное переселение в новостройку на Заводской улице 860 жителей 4 старых домов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новостройка расположена по адресу: улица Заводская, д. 14, к. 1 и 2. Она возведена на месте 4 расселенных и демонтированных старых зданий. К переезду в новый жилой комплекс приступают 860 жителей района Крюково. Всего по программе реновации в Зеленограде предстоит расселить 34 дома, современные квартиры получат более 7 тыс. жителей округа», — отметил Ефимов.

В округе первый этап реновации подошел к концу, а расселение жителей завершилось досрочно.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, завершение строительства дома на Заводской улице ускорило переселение жителей домов, которые были включены во второй этап реновации.

«Здание рассчитано на 477 квартир. Для удобства москвичей входные группы сделали с двух сторон. Выйти можно будет как во внутреннее дворовое пространство с детской площадкой, так и во внешнюю часть двора с гостевой парковкой для автомобилей», — рассказал Овчинский.

Первыми в новостройку переселяться будут жители старых зданий по адресам: Заводская улица, д. 4 и д. 6.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, для 280 жителей двух домов 30 октября отправили письма с предложением равнозначных квартир. Новое жилье они смогут осматривать уже со следующего дня.

«Еще 580 жителей двух домов по адресам: улица Заводская, дом 2 и улица 1 Мая, д. 4, приступят к осмотру современных квартир 6 и 12 ноября соответственно. Уведомления с предложениями специалисты департамента городского имущества направят им накануне — 5 и 11 ноября», — сказал Гаман.

Он добавил, что с 31 октября на первом этаже новостройке начнет работать центр информирования населения. В нем можно будет бесплатно получить консультацию по переселению.

Город предлагает всем участникам программы реновации просторные квартиры с улучшенной отделкой, а также необходимым оборудованием — осветительными приборами, электрическими плитами и сантехникой.

На придомовой территории обустроили спортивную и детские площадки. При проектировании входных групп учитывали комфорт маломобильных граждан и родителей с колясками.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что с начала текущего года в Москве по реновации были введены 23 новостройки и переданы для заселения 44 ЖК.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.