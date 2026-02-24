Ефимов: в Восточном Бирюлеве возведут образовательный комплекс на 1275 мест

В Бирюлеве Восточном приступили к созданию нового образовательного комплекса, рассчитанного на 1275 детей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На юге столицы в районе Бирюлево Восточное возведут образовательный комплекс площадью почти 21 тысяча квадратных метров. Его смогут посещать 1075 школьников и 200 воспитанников детского сада. Для дошкольников оборудуют восемь групп, музыкальный и физкультурный залы, кабинет развивающих и индивидуальных занятий. В школьном крыле появятся универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, два спортивных зала. Основная часть здания будет трехэтажной, а центральная — четырехэтажной», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что по окончании строительства объект будет передан столичной системе образования.

Правую часть постройки займут классы для учеников начальной школы, тогда как левое крыло предназначено для старшеклассников. Кормить всех учащихся и воспитанников будет единый пищеблок, работающий по полному технологическому циклу: в комплексе уже запроектирован просторный обеденный зал с отдельной зоной для детей помладше. Главным идейным центром здания станет просторный многосветный атриум, приспособленный для проведения различных мероприятий, а зрительские места там выполнят в виде амфитеатра с полукруглыми ярусами.

Как пояснили в столичном Департаменте градостроительной политики, новый образовательный объект будет частью формирующегося жилого комплекса «Квартал Герцена». Особое внимание уделят благоустройству территории. Около дошкольного блока разместят две спортивные и восемь игровых площадок.

Возле школьного блока оборудуют стадион с беговыми дорожками, универсальной площадкой для мини-футбола, баскетбола и волейбола, сектором прыжков в длину. Также здесь создадут учебно-опытную зону, площадки для активного и тихого отдыха.

Высота строения будет варьироваться, а в районе многофункционального зала установят панорамные окна высотой в два этажа. Изюминкой внешнего облика здания станут два тематических граффити, выполненных на космическую тему. Фасады отделают с использованием штукатурки, керамической плитки и стальных реек в белой, оранжевой и серой гамме.

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство комплекса выдано по адресу: 25-й километр МКАД, з/у 4. Оформленный документ позволяет застройщику приступить к работам на площадке. Сразу после получения соответствующего извещения, инспекторы комитета составят программу выездных проверок социального объекта, которые пройдут на всех этапах возведения здания.

Вся инфраструктура нового образовательного учреждения, а также примыкающая к нему территория будут полностью адаптированы для нужд людей с ограниченными возможностями здоровья.

Застройщиком, ответственным за архитектурные решения, проектирование и строительство, выступает девелоперская компания «Брусника».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Нижегородском районе построят детсад, напоминающий по форме стопку тетрадей.

Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».