Ефимов: в Войковском районе построят жилье для программы реновации

На севере столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизован земельный участок площадью 0,47 га, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На участке появится жилье для программы реновации. Территория расположена по адресу: ул. Нарвская, вл. 3А. Это недалеко от станций МЦК «Балтийская» и «Коптево».

«На участке площадью 0,47 га на Нарвской улице планируется построить современное жилье для целей программы реновации и других нужд города. На первых этажах жилых корпусов разместят магазины, кафе и службы бытового сервиса. Вложения в развитие площадки составят около 3,24 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 9,54 млн рублей», — заявил вице-мэр.

Застройка станет частью сложившегося квартала, который имеет развитую транспортную и социальную инфраструктуру.

Комплексное преобразование столичных кварталов дает возможность жителям Москвы получить не только современное жилье, но и комфортную городскую среду.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал о площади жилья, которое появится на участке.

«На месте устаревших офисных зданий появится 18,8 тыс. кв. м жилья. Территорию рядом с застройкой благоустроят и озеленят. Здесь разместят детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха и прогулок, где смогут проводить время местные жители. К домам проложат новые дороги», — уточнил он.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, новым жильем будет обеспечено порядка 400 человек.

«Строительство на ул. Нарвской позволит обеспечить новым жильем почти 400 человек. Москвичи получат просторные квартиры с готовой улучшенной отделкой, соответствующей стандартам программы. Для переезда в такую квартиру не нужен дополнительный ремонт», — объяснил министр.

На сегодняшний день по программе КРТ в городе появляются многофункциональные городские кварталы. Проработка проектов проходит по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.