Ефимов: в ВАО расселили 130 домов по программе реновации

130 домов ветхого фонда было расселено на востоке Москвы в рамках городской программы реновации, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Жители всех этих домов уже смогли отметить новоселье в новых квартирах с улучшенной отделкой, выполненной по стандартам реновации.

«На востоке столицы расселение стартовало в 2018 году, когда под заселение была передана первая новостройка на ул. 5-й Парковой. Наибольшее число новостроек находятся в районах Измайлово — 29, Северное Измайлово — 28 и Перово — 16. Для переселения жителей столицы было построено почти 60 новостроек», — объяснил вице-мэр.

Дома, которые были расселены, подлежат демонтажу. На месте их сноса возводятся новое жилье по реновации для будущих переселенцев.

На первых этажах новых домов создаются объекты сферы услуг и прочая инфраструктура, но пока ведется заселение ЖК, в большинстве из них функционируют центры информирования по переселению.

«Для переселения жителей ВАО город построил около 60 ЖК по программе реновации. Они находятся в 12 районах округа. В Перове для переселения москвичей возвели 13 домов. В Северном Измайлове — 11, а в Новогирееве — 5. Квартиры в новостройках с готовой улучшенной отделкой — в них можно заезжать сразу, не тратя времени на ремонт», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман поделился подробностями хода реализации программы реновации в Восточном административном округе.

«Всего на востоке столицы правообладателями комфортных квартир по программе реновации стали свыше 20,4 тыс. жителей из 130 полностью расселенных домов, в том числе около 4,9 тыс. жителей из 29 зданий в Измайлове, почти 5,6 тыс. горожан — из 28 домов в Северном Измайлове. В Перове договоры на новое жилье заключили все 2,7 тыс. жителей из 16 старых зданий. Участники программы получили равнозначные квартиры в тех же районах, где проживали ранее», — сказал Гаман.

Ознакомиться с информацией о реновации можно на портале mos.ru. Больше о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к переселению по программе реновации приступил 200-тысячный житель.