Ефимов: в ВАО построят 20 объектов в рамках МаИП

В Восточном административном округе столицы в настоящее время ведется реализация 20 крупных инвестиционных проектов (МаИП), направленных на развитие инфраструктуры и формирование новых рабочих мест. В рамках этих инициатив инвесторами и застройщиками будут построены социальные, промышленные, деловые и дорожно-транспортные объекты, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Масштабный инвестиционный проект — это особый статус, присваиваемый производственным, инновационным, социальным, транспортным, спортивным и иным значимым объектам.

«В настоящий момент инвесторы и застройщики реализуют 20 масштабных инвестпроектов на востоке столицы. Они предусматривают создание объектов социальной, промышленной и общественно-деловой сферы, а также дорожно-транспортной инфраструктуры. Для этого город выделил около 26 га земли. В частности, на участках площадью более 5,9 га построят пять промышленных объектов», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что земля для них передана в аренду на льготных условиях — по одному рублю в год — на весь срок реализации проектов.

Программа масштабных инвестиционных проектов действует в Москве с 2016 года. Присвоение такого статуса является одним из важнейших инструментов поддержки и стимулирования городской экономики.

Город планомерно развивает промышленную инфраструктуру во всех округах, в том числе благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов — это соответствует поручениям мэра Москвы Сергея Собянина.

В ВАО строятся пять объектов в рамках МаИП. Среди них: завод по изготовлению кабелей, предприятие по выпуску элементов электронного и осветительного оборудования, промышленный технопарк, а также две мебельные фабрики. Суммарная площадь новых производств превысит 76 тыс. кв. м, после ввода всех объектов в эксплуатацию будет создано более 700 новых рабочих мест.

Так, в районе Новокосино отведен участок под строительство промышленного технопарка. В Метрогородке продолжается сооружение предприятия по выпуску кабельной продукции. В районе Косино-Ухтомский реализуется проект по производству электротехнического оборудования.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева пояснила, что помимо промышленного направления, значительное внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры. На востоке столицы реализуется пять таких МаИП, для которых предусмотрено около 8,8 га земли.

«В частности, будет построено четыре новых объекта образования, их смогут посещать почти 3,3 тыс. учащихся школ и воспитанников дошкольных организаций. Эти учебные заведения создадут современные условия для обучения и воспитания подрастающего поколения, а также обеспечат дополнительные рабочие места», — добавила Соловьева.

Строительство объектов в рамках МаИП осуществляется под надзором Мосгосстройнадзора.

После получения от застройщиков извещений о начале работ формируются индивидуальные программы контрольных мероприятий. Всего на объектах МаИП в ВАО была проведена 31 выездная проверка, в ходе которых инспекторы оценивали соответствие выполненных работ и используемых материалов проектной документации. Это позволяет гарантировать надежность и безопасность зданий после их ввода.

Предоставление земельных участков для масштабных инвестиционных проектов способствует не только модернизации инфраструктуры, но и притоку дополнительных инвестиций, что имеет ключевое значение для экономического роста столицы и расширения возможностей для трудоустройства.