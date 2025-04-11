Ефимов: в ВАО около 730 жителей начали осмотр квартир по реновации

Жители четырех старых домов, расположенных на Зеленом и Федеративном проспектах в восточной части Москвы, начали осматривать квартиры в новой жилой постройке в рамках программы реновации. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Под заселение по программе реновации передали новостройку по адресу: Зеленый проспект, д. 103. В нее переедут около 730 жителей четырех домов на Федеративном и Зеленом проспектах. На первом этаже жилого комплекса откроется Центр информирования по переселению. Туда москвичи могут обратиться по всем вопросам, касающимся переезда», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего в районе Ивановское планируется расселить 21 дом, благодаря чему новые квартиры получат около 4 тыс. жителей.

Новый дом построен в шаговой доступности от старых зданий, что позволит жителям сохранить привычные маршруты — детям не придется менять школу или детский сад, а рядом останутся магазины, медицинские учреждения и станция метро «Новогиреево».

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, ЖК, возведенный по программе реновации, включает пять секций общей площадью более 39 тыс. кв. м. В нем 356 квартир с улучшенной отделкой.

«Новостройка возведена с учетом принципов безбарьерной среды: широкие проходы в подъездах, вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без высоких ступенек, а пешеходные проходы во дворе спроектированы так, чтобы комфортно было передвигаться как родителям с колясками, так и гражданам с ограниченными возможностями здоровья», — рассказал Овчинский.

Он добавил, что также в доме оборудованы пять квартир для маломобильных жильцов — с расширенными коридорами и дверными проемами, а также специальной сантехникой.

Прилегающую территорию благоустроили: здесь появились две детские и одна спортивная площадки, а также зона отдыха. Для безопасности жителей установлены камеры видеонаблюдения и уличное освещение.

Эта новостройка — уже четвертый дом, переданный для заселения по программе реновации в районе.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, первыми осматривать новые квартиры начнут около 300 жителей двух домов на Федеративном и Зеленом проспектах — это здания по адресам: Федеративный проспект, д. 48, к. 2, и Зеленый проспект, д. 89, к. 1. Через неделю к ним присоединятся еще более 430 человек из двух пятиэтажек на Зеленом проспекте — домов 93 и 95.

«Поэтапное переселение позволит равномерно распределить нагрузку на сотрудников Центра информирования и больше времени уделить каждой семье на всех стадиях, начиная с осмотра квартир и заключения договоров до переезда в жилой комплекс», — уточнил Гаман.

Жителям Москвы, обладающим учетной записью на mos.ru, доступен ускоренный переезд с большим комфортом благодаря суперсерсвису «Переезд по программе реновации». Через этот сервис доступна онлайн-запись на просмотр жилья, отправка сканов паспорта и документов на собственность для оформления договора, а также удаленный выбор удобного времени для его подписания. Кроме того, есть возможность записаться на прием к нотариусу. Это требуется при оформлении жилплощади, если среди владельцев присутствуют дети, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане. На стадии переезда можно оставить заявку на бесплатные услуги по транспортировке — предоставление машины и рабочих для перевозки вещей в новую квартиру.

Как сообщили в столичном департаменте информационных технологий, разобраться в нюансах переезда поможет подробная инструкция в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на mos.ru. В ней описана организация процесса, перечислены документы для заключения договора, а также даны ссылки на полезные сервисы. Если указать индивидуальные параметры переезда, система сформирует персонализированную инструкцию с учетом конкретных обстоятельств.

Всего в ВАО расселили 136 домов. Ранее про реализацию программы реновации на востоке Москвы рассказывал мэр города Сергей Собянин.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

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