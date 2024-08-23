Ефимов: в Тропарево-Никулине реорганизуют четыре участка по программе КРТ

В столичном районе Тропарево-Никулино по 4 проектам комплексного развития территорий (КРТ) идет редевелопмент участков суммарной площадью 23 га. Работы проводят назначенные городом операторы и инвесторы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сегодня в районе Тропарево-Никулино реализуют уже 4 проекта комплексного развития территорий. По ним в течение 5-5 лет возведут современные жилые и деловые кварталы, где построят свыше 132 тыс. кв. м различной недвижимости. Инвестиции в развитие площадок составят почти 40,3 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — около 714 млн рублей», — сказал Ефимов.

Он отметил, что благодаря этому в районе появится около 1,9 тыс. новых рабочих мест.

Правообладатель реорганизует участок площадью 0,68 га. Операторы комплексного развития территорий занимаются 3 другими проектами редевелопмента суммарной площадью порядка 22,3 га.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана за счет программы КРТ район Тропарево-никулино получит преображение. В нем построят 55 тыс. кв. м современного жилья, включая недвижимость для программы реновации и других нужд года.

«Также в районе возведут общественно-деловые объекты площадью свыше 77 тыс. кв. м, среди них школа для 325 учеников, подстанция скорой помощи и административное здание для размещения аппарата полиции. Все участки ждет благоустройство и озеленение, а в жилых кварталах рядом с домами появятся детские и спортивные площадки», — сказал Гаман.

В рамках программы КРТ в городе создают многофункциональные кварталы. В которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промышленных зон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру.

На данный момент в столице 236 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га находятся на различных стадиях реализации. Проекты прорабатывают в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.