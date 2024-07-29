Ефимов: в ТиНАО возвели школу с ИТ-полигоном и медиатекой

Школа, входящая в состав ЖК «Бунинские луга» в столичном районе Коммунарка, введена в эксплуатацию, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Образовательное учреждение расположено по адресу: проспект Куприна, д. 24, строение 4. Отмечается, что общая площадь здания превышает 28 тыс. кв. м.

«Четырехэтажное здание рассчитано на 1,2 тыс. мест. 1 сентября школа откроет двери для учеников. Этот объект будет включен в столичную систему образования. Всего в составе жилого комплекса строители предусмотрели 3 школы для 3,4 тыс. учеников, 6 детских садов более чем для 1,6 тыс. воспитанников и 2 поликлиники. Все объекты будут переданы городу», — подчеркнул Ефимов.

Новое здание будет включать 48 учебных кабинетов, в которых будет все необходимое. Также школу оборудуют танцевальным и гиманстическим залами, двумя спортзалами, медкабинетом, библиотекой с медиатекой, залом для мероприятий, мастерскими и лабораториями.

«Строительство жилья предполагает развитие социальной инфраструктуры в непосредственной близости от новых домов. Мосгосстройнадзор выдал соответствующий документ, позволяющий инвестору начать процесс передачи здания городу», — добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Качеству возведения образовательных объектов города уделяют повышенное внимание по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. На протяжении всех этапов строительства школы инспекторы провели 8 контрольно-надзорных мероприятий.

Руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин напомнил, что особенностью школы является ИТ-полигон. В нем будут расположены робоклассы, а пространство будет способно трансформироваться.

«В школах и детских садах, проектируемых и строящихся на территории ТиНАО, учтены вопросы безопасности детей, воспитателей и педагогов. В помещениях смонтированы системы охранного видеонаблюдения и аварийного освещения, видеодомофонной связи, системы контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией», — заключил Жидкин.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что новому учебному корпусу предстоит войти в состав школы № 338 имени Героя Советского Союза А. Ф. Авдеева.