Ефимов: в ТиНАО возвели многофункциональный офисный центр

В районе Внуково завершено строительство офисного комплекса площадью свыше 40 тыс. кв. м. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Офисный центр возвели по адресу: район Внуково, квартал № 19, д. 1, стр. 1–5. Объект стал важным дополнением развивающейся инфраструктуры Новомосковского административного округа. Комплекс объединяет четыре пятиэтажных офисных здания общей площадью более 43 тыс. кв. м, площадь современных офисных помещений в нем составила почти 25 тыс. кв. м», – отметил Ефимов.

Он уточнил, что открытие нового делового центра позволило создать дополнительные рабочие места в районе Внуково.

Между корпусами комплекса организован прогулочный бульвар с зонами отдыха, который станет ключевым общественным пространством. Здесь планируется открытие летних веранд кафе и ресторанов, расположенных на первых этажах, а также магазинов, аптек и сервисных служб для резидентов и гостей. Для транспорта предусмотрена наземная парковка на 250 мест, включая зарядные станции для электромобилей. Комплекс имеет удобную транспортную доступность благодаря близости Боровского шоссе и станции метро «Пыхтино».

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, фасады зданий выполнены в светло-бежевой и терракотовой гамме с применением крупноформатного керамогранита, созданного из экологически чистых природных материалов. Архитектурный облик дополняют открытые эксплуатируемые террасы на одном из корпусов.

«Панорамные окна добавили в проект не только эстетической составляющей, но и функциональности. Широкое остекление позволило наполнить пространства естественным светом и внести существенный вклад в энергоэффективность зданий, которым присвоен высокий класс В+. Также на территории бизнес-парка построена автоматизированная котельная, обеспечивающая автономное теплоснабжение всего комплекса», – рассказал Овчинский.

Строительство офисного центра во Внукове реализовано в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда, действующей с 2020 года.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, программа способствует не только формированию современных деловых площадок, но и появлению новых точек притяжения для бизнеса и жителей.

«Завершение строительства офисного центра во Внукове – наглядный пример того, как такие проекты способствуют развитию территорий. Всего новый объект обеспечит свыше 5,2 тыс. рабочих мест для жителей столицы», – сказал Гарбузов.

Все этапы строительства контролировались Мосгосстройнадзором.

За время возведения корпусов инспекторы Комитета государственного строительного надзора Москвы выполнили восемь выездных проверок. В них принимали участие специалисты подведомственного Центра экспертиз, выполнявшие комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки качества работ и применяемых материалов. В результате итогового мероприятия было оформлено заключение о соответствии объектов требованиям проектной документации.

Девелопером проекта выступила Инвестиционная группа АБСОЛЮТ.