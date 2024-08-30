Ефимов: в ТиНАО строится школа со спортивными залами и скалодромом

В столичном районе Филимонковский идет строительство школы на 1,1 тыс. мест на территории ЖК «Первый Московский» город-парк, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Учебное заведение появится в Новомосковском административном округе по адресу: г. Московский, район тепличного комбината № 1, третий микрорайон, квартал 1.

В образовательный комплекс также входит детский сад на 350 мест. Его строительство будет завершено к концу 2024 года.

«Социальная инфраструктура Троицкого и Новомосковского административных округов развивается благодаря средствам бюджета и частным инвестициям. Так, в Филимонковском районе девелопер ведет строительство школы площадью свыше 20 тысяч квадратных метров на 1,1 тысячи мест. Там будет создана масштабная спортивная инфраструктура — несколько спортивных залов и уличных площадок. Закончить работы планируется до конца 2024 года. После завершения строительства школу передадут в городскую систему образования», — прокомментировал Ефимов.

На первом этаже объекта будут находиться зал для хореографии и гимнастики с зоной скалодрома. На втором будут — два спортивных зала.

В состав уличного спортивного ядра будут входить шесть зон, а также площадка для занятий для подготовки к ГТО с препятствиями. Центральным объектом является футбольное поле с полупрофессиональным покрытием и беговыми дорожками вокруг.

«С момента возведения школы в феврале прошлого года инспекторами комитета было проведено 6 выездных проверок. На сегодняшний день в здании проходит отделка помещений, в завершающей стадии — фасадные работы. Таксже началось устройство наружного ограждения и благоустройство территории. Все строительно-монтажные работы проходят контроль соответствия проектным решениям», — уточнил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

На территории ЖК уже находятся три школы, где обучаются свыше 2,7 тыс. учеников, а также 5 детских садов, которые посещают более 1,3 тыс. малышей.

Перед проектировщиками зданий школ стоит задача создать условия не только для учебной, но и для научно-исследовательской деятельности учащихся. В помещениях оборудованы современные кабинеты с высокотехнологичным оборудованием, сказал глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

«Проектами предусмотрены оригинальные спортивные блоки с просторными залами для занятий физкультурой и гимнастикой, пространства для проведения мероприятий, современные пищеблоки. На прилегающей территории размещают благоустроенные школьные дворы со спортивными зонами и озеленением», — резюмировал Жидкин.